Неизвестные вандалы снова распоясались в столице

На бульваре Шевченко злоумышленники разбили светильники. Целыми остались только пару штук.

Соответствующие фотографии опубликовал телеграмм-канал «Киев Сейчас».

Совсем недавно на пешеходном мосту в столице воры попытались украсть бинокль со смотровой площадки. Однако в тот момент, когда они уже открутили аппаратуру со стойки, их вспугнула муниципальная охрана, и они убежали, оставив бинокль на земле.

Ранее мы рассказывали о том, что в Белой Церкви Киевской области повредили памятник Небесной сотне и сорвали флаг Украины. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября.

На снимке, сделанном на месте происшествия, видно, что элементы конструкции были сломаны. Также возле памятного знака сорван государственный флаг - на его месте остались только кусочки ткани.

Кроме того, случай надругательства над мемориалом Героям Небесной Сотни произошел в Киеве. Третьекурсник справил нужду на мемориал, и этот инцидент попал на видео. Полиции удалось установить личность парня - им оказался студент столичного вуза. Также известно, что он переехал в Киев из Донецка. После этого случая переселенца отчислили из университета.

Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.

Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".

Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.