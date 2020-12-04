Неизвестные вандалы снова распоясались в столице
На бульваре Шевченко злоумышленники разбили светильники. Целыми остались только пару штук.
Соответствующие фотографии опубликовал телеграмм-канал «Киев Сейчас».
Совсем недавно на пешеходном мосту в столице воры попытались украсть бинокль со смотровой площадки. Однако в тот момент, когда они уже открутили аппаратуру со стойки, их вспугнула муниципальная охрана, и они убежали, оставив бинокль на земле.
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Ранее мы рассказывали о том, что в Белой Церкви Киевской области повредили памятник Небесной сотне и сорвали флаг Украины. Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 ноября.
На снимке, сделанном на месте происшествия, видно, что элементы конструкции были сломаны. Также возле памятного знака сорван государственный флаг - на его месте остались только кусочки ткани.
Кроме того, случай надругательства над мемориалом Героям Небесной Сотни произошел в Киеве. Третьекурсник справил нужду на мемориал, и этот инцидент попал на видео. Полиции удалось установить личность парня - им оказался студент столичного вуза. Также известно, что он переехал в Киев из Донецка. После этого случая переселенца отчислили из университета.
Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду Киева: кадры бесчинства.
Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром в Одессе, съехалась полиция: "украли 10 крестов".
Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.