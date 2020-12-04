На вихідних у Києві суттєво похолоднішає
Температура може опуститися до шести градусів морозу, передає "Укргідрометцентр".
Так, у ніч на суботу 5 грудня синоптики обіцяють від -3 -1 до одного градуса тепла. Вдень повітря прогріється до двох градусів тепла.
А ось у неділю, 6 грудня, вночі температура опуститься до семи градусів нижче нуля. Вдень максимальні показники на стовпчиках термометрів не перевищать +1.
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Опадів на вихідних не передбачається.
За прогнозом синоптика Наталії Діденко, в Києві протягом 5-6 грудня опадів не очікується.
"У суботу буде хмарно, а в неділю, в День Збройних сил України, буде світити в столиці сонечко", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці.
Діденко уточнила, що температура повітря в Києві 5 грудня вночі складе від нуля до двох градусів морозу, вдень близько нуля, а в ніч на неділю стовпчики термометрів з'їдуть вниз до трьох-шести градусів.
Поривчастий північний вітер посилить відчуття холоду.
Згідно з даними сайту Sinoptik, субота буде похмурою з температурою -1 0, а в неділю столиця купатиметься в променях сонця, проте вночі температура опуститься до -6.
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