Найхолодніше буде в ніч на неділю

На вихідних у Києві суттєво похолоднішає

Температура може опуститися до шести градусів морозу, передає "Укргідрометцентр".

Так, у ніч на суботу 5 грудня синоптики обіцяють від -3 -1 до одного градуса тепла. Вдень повітря прогріється до двох градусів тепла.

А ось у неділю, 6 грудня, вночі температура опуститься до семи градусів нижче нуля. Вдень максимальні показники на стовпчиках термометрів не перевищать +1.

Опадів на вихідних не передбачається.

За прогнозом синоптика Наталії Діденко, в Києві протягом 5-6 грудня опадів не очікується.

"У суботу буде хмарно, а в неділю, в День Збройних сил України, буде світити в столиці сонечко", - написала вона на своїй сторінці у Фейсбуці.

Діденко уточнила, що температура повітря в Києві 5 грудня вночі складе від нуля до двох градусів морозу, вдень близько нуля, а в ніч на неділю стовпчики термометрів з'їдуть вниз до трьох-шести градусів.

Поривчастий північний вітер посилить відчуття холоду.

Згідно з даними сайту Sinoptik, субота буде похмурою з температурою -1 0, а в неділю столиця купатиметься в променях сонця, проте вночі температура опуститься до -6.

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