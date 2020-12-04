На выходных в Киеве существенно похолодает
Температура может опуститься до шести градусов мороза, передает «Укргидрометцентр».
Так, в ночь на субботу 5 декабря синоптики обещают от -3 -1 до одного градуса тепла. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла.
А вот в воскресенье, 6 декабря, ночью температура опустится до семи градусов ниже нуля. Днем максимальные показатели на столбиках термометров не превысят +1.
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Осадков на выходных не предвидится.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве на протяжении 5-6 декабря осадков не ожидается.
«В субботу будет облачно, а в воскресенье, в День Вооруженных сил Украины, будет светить в столице солнышко», – написала она на своей странице в Фейсбуке.
Диденко уточнила, что температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью составит от нуля до двух градусов мороза, днем около нуля, а в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к трем-шести градусам.
Порывистый северный ветер усилит ощущение холода.
Согласно данным сайта Sinoptik, суббота будет пасмурной с температурой -1 0, а в воскресенье столица будет купаться в лучах солнца, однако ночью температура опустится до -6.
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