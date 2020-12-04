Холоднее всего будет в ночь на воскресенье

На выходных в Киеве существенно похолодает

Температура может опуститься до шести градусов мороза, передает «Укргидрометцентр».

Так, в ночь на субботу 5 декабря синоптики обещают от -3 -1 до одного градуса тепла. Днем воздух прогреется до двух градусов тепла.

А вот в воскресенье, 6 декабря, ночью температура опустится до семи градусов ниже нуля. Днем максимальные показатели на столбиках термометров не превысят +1.

Осадков на выходных не предвидится.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве на протяжении 5-6 декабря осадков не ожидается.

«В субботу будет облачно, а в воскресенье, в День Вооруженных сил Украины, будет светить в столице солнышко», – написала она на своей странице в Фейсбуке.

Диденко уточнила, что температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью составит от нуля до двух градусов мороза, днем около нуля, а в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к трем-шести градусам.

Порывистый северный ветер усилит ощущение холода.

Согласно данным сайта Sinoptik, суббота будет пасмурной с температурой -1 0, а в воскресенье столица будет купаться в лучах солнца, однако ночью температура опустится до -6.

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