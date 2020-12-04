ПриватБанк продовжує без розглядів блокувати рахунки українців

Про черговий такий інцидент на порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк заблокував йому рахунки після того, як він переводив гроші на свою карту в іншому банку.

"Замість коду прийшла пропозиція підтвердити платіж через дзвінок на 3700. Що було і зроблено, оператор сказала, що це виборча перевірка, позадавала питання на які я відповів правильно (звичка такі розмови записувати) і сказала, що через 5 хв я зможу успішно повторити операцію. При повторній спробі перекладу виявилося, що мій аккаунт Приват 24 заблокований", - розповів у скарзі чоловік.

Тепер клієнту потрібно йти у відділення з документами, щоб домогтися розблокування своїх рахунків.

"Завтра о 9 я буду у відділенні з надією, що мої гроші не зняли співробітники банку. І ще-гидота ситуації в тому, що гроші були потрібні родичу на ліки", - підсумував чоловік у своїй скарзі.

"Нам дуже шкода, що ви стикнулись з такою прикрою ситуацією. Безпека коштів наших клієнтів є головним пріоритетом банку. Саме тому банком здійснюється додаткова перевірка платежей. Нами буде перевірено діалог зі співробітником та, у разі виявлення порушень, прийнято необхідні заходи, про що ви будете додатково проінформовані", - виправдався співробітник банку в коментарях під відгуком.

Пізніше чоловік розповів, що з ним зв'язався представник банку і зазначив, що в діях оператора не було ніяких порушень і вона схвалила проведення транзакції, але рахунки були автоматично заблоковані системою.

"Прослухавши розмови з оператором зробили висновок, що оператор дала добро на проведення операції, але автоматична система контролю її заблокувала. Вибачилися, але сказали що такі ситуації можуть повториться. Я роблю висновок, що більше не буду робити перекази з Привату на карти інших банків.Якщо буду, то тільки в присутності працівника Привату", - остаточно підсумував незадоволений клієнт.

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Як повідомляла Politeka, перевірки в "ПриватБанку" обертаються блокуванням рахунків, клієнти повідомили про проблеми