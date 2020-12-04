ПриватБанк продолжает без разбирательств блокировать счета украинцев

Об очередном таком инциденте на портале Минфин рассказал недовольный клиент.

По его словам, ПриватБанк заблокировал ему счета после того, как он переводил деньги на свою карту в другом банке.

"Вместо кода пришло предложение подтвердить платеж через звонок на 3700. Что было и сделано, оператор сказала, что это избирательная проверка, позадавала вопросы на которые я ответил правильно (привычка такие разговоры записывать) и сказала, что через 5 мин я смогу успешно повторить операцию. При повторной попытке перевода оказалось, что мой аккаунт Приват 24 заблокирован", - рассказал в жалобе мужчина.

Теперь клиенту нужно идти в отделение с документами, чтобы добиться разблокировки своих счетов.

"Завтра в 9 я буду в отделении с надеждой, что мои деньги не сняли сотрудники банка. И еще - мерзость ситуации в том, что деньги были нужны родственнику на лекарства", - подытожил мужчина в своей жалобе.

"Нам очень жаль, что вы столкнулись с такой досадной ситуацией. Безопасность средств наших клиентов является главным приоритетом банка. Именно поэтому банком осуществляется дополнительная проверка платежей.

Нами будет проверен диалог с сотрудником и, в случае выявления нарушений, приняты необходимые меры, о чем вы будете дополнительно проинформированы", - оправдался сотрудник банка в комментариях под отзывом.

Позже мужчина рассказал, что с ним связался представитель банка и отметил, что в действиях оператора не было никаких нарушений и она одобрила проведение транзакции, но счета были автоматически заблокированы системой.

"Прослушав разговоры с оператором сделали вывод, что оператор дала добро на проведение операции, но автоматическая система контроля ее заблокировала увидев в ней элементы мошейничества. Извинились ,но сказали что такие ситуации могут повторится. Я делаю вывод, что больше не буду делать переводы с Привата на карты других банков.Если буду, то только в присутствии работника Привата", - окончательно подытожил недовольный клиент.

Напомним, ПриватБанк отказывает в возврате денег на счет, подробности скандала: "Нам очень жаль, но..."

Как сообщала Politeka, проверки в "ПриватБанке" оборачиваются блокировкой счетов, клиенты сообщили о проблемах