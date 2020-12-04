Клієнти не можуть домогтися від державного Ощадбанку нарахування пільг

Нова скарга з'явилася на порталі Мінфін.

Одна з клієнток заявила про "геноцид" пенсіонерів з боку українського банку, який в розпал пандемії китайського вірусу запрошує людей у свої відділення для відкриття карт.

Жінка попросила Ощадбанк зарахувати пільгу від держави на вже відкриту карту, але почула відмову.

"На дзвінки з проханням зарахувати пільги на вже існуючі карти інших банків відповіли, що це неможливо і треба пенсіонеру йти у відділення для відкриття карти, і йти треба безпосередньо пенсіонеру, дітям або онукам це зробити за них неможливо. У відділенні пенсіонерів збирають, тримають там разом і протягом трьох годин занімаються невідомо чим, нічого не пояснюючи. Потім до обіду кажуть: Ідіть додому, нічого не вийшло, ми Вам передзвонимо. І все, не дзвінків не пільг, а тільки захворювання. Де тепер брати гроші на ліки?",- задається вона питанням у своєму відгуку.

"Ощадбанк дійсно є уповноваженим банком, що здійснює механізм монетизації субсидій у безготівковій формі. Хочемо звернути вашу увагу, що на сайті банку є можливість призначити зустріч на конкретний час для відкриття рахунку.. Дякуємо за зворотний зв'язок і просимо вибачення за можливі незручності. З повагою, команда Ощадбанку", - оперативно відповів на скаргу представник банку.

Клієнта вже в коментарях запитала, чому співробітники відділення заздалегідь не відкрили соціальну карту, оскільки вона приносила необхідні для цього документи.

"Чому не відкрили соціальну карту співробітники банку?

Паспорт та ІПН були пред'явлені (про всяк випадок принесені ксерокопії) чому не передзвонили?.. У травні ніккто не сповіщав про гроші, про ці гроші ні слуху не духу не було. Та й грошима це назвати соромно, (півтора кг м'яса) навіщо мурижити людей?",- задалася вона ще раз кількома питаннями, намагаючись достукатися до Ощадбанку.

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