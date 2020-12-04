Клиенты не могут добиться от государственного Ощадбанка начисления льгот
Новая жалоба появилась на портале Минфин.
Одна из клиенток заявила о "геноциде" пенсионеров со стороны украинского банка, который в разгар пандемии китайского вируса приглашает людей в свои отделения для открытия карт.
Женщина попросила Ощадбанк зачислить льготу от государства на уже открытую карту, но услышала отказ.
Мокрая Орбакайте в бикини блеснула худощавыми прелестями, без дрожи не взглянешь: "Кости можно пересчитать"
"Какая другая!": маленькая Женечка из "Сватов" незаметно выросла и стала настоящей красоткой
Кейт Миддлтон решила "подвинуть" Маркл и Гарри, детали переполоха во дворце: "Раз и навсегда..."
Оборвалась жизнь звезды "Голоса", на последних кадрах он успел сообщить главное: "Случайно ввел себе..."
"На звонки с просьбой зачислить льготы на уже существующие карты других банков ответили, что это невозможно и надо пенсионеру идти в отделение для открытия карты, и идти надо непосредвенно пенсионеру, детям или внукам это сделать за них невозможно. В отделении пенсионеров собирают, держат там вместе и в течении трёх часов занимаються неизвестно чем, ничего не обьясняя. Потом к обеду говорят: Идите домой, ничего не получилось, мы вам перезвоним. И всё, не звонков не льгот, а только заболевания. Где теперь брать деньги на лекарства?", - задается она вопросом в своем отзыве.
"Ощадбанк действительно является уполномоченным банком, осуществляющим механизм монетизации субсидий в безналичной форме. Хотим обратить ваше внимание, что на сайте банка есть возможность назначить встречу на конкретное время для открытия счета.. Благодарим за обратную связь и просим извинения за возможные неудобства. С уважением, команда Ощадбанка", - оперативно ответил на жалобу представитель банка.
Клиента уже в комментариях спросила, почему сотрудники отделения заранее не открыли социальную карту, поскольку она приносила необходимые для этого документы.
"Почему не открыли социальную карту сотрудники банка?
Паспорт и ИНН были предьявленны (на всякий случай принесенны ксерокопии) Почему не перезвонили?.. В мае никкто не оповещал о деньгах, про эти деньги ни слуху не духу небыло. Да и деньгами это назвать стыдно, (полтора кг мяса) Зачем мурыжить людей?", - задалась она еще раз несколькими вопросами, пытаясь достучаться до Ощадбанка.
Напомним, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы
Как сообщала Politeka, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы
Также Politeka писала, что Массовая блокировка карт "Ощадбанка", украинцы остаются без пенсий и соцвыплат