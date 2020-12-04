Клиенты не могут добиться от государственного Ощадбанка начисления льгот

Новая жалоба появилась на портале Минфин.

Одна из клиенток заявила о "геноциде" пенсионеров со стороны украинского банка, который в разгар пандемии китайского вируса приглашает людей в свои отделения для открытия карт.

Женщина попросила Ощадбанк зачислить льготу от государства на уже открытую карту, но услышала отказ.

"На звонки с просьбой зачислить льготы на уже существующие карты других банков ответили, что это невозможно и надо пенсионеру идти в отделение для открытия карты, и идти надо непосредвенно пенсионеру, детям или внукам это сделать за них невозможно. В отделении пенсионеров собирают, держат там вместе и в течении трёх часов занимаються неизвестно чем, ничего не обьясняя. Потом к обеду говорят: Идите домой, ничего не получилось, мы вам перезвоним. И всё, не звонков не льгот, а только заболевания. Где теперь брать деньги на лекарства?", - задается она вопросом в своем отзыве.

"Ощадбанк действительно является уполномоченным банком, осуществляющим механизм монетизации субсидий в безналичной форме. Хотим обратить ваше внимание, что на сайте банка есть возможность назначить встречу на конкретное время для открытия счета.. Благодарим за обратную связь и просим извинения за возможные неудобства. С уважением, команда Ощадбанка", - оперативно ответил на жалобу представитель банка.

Клиента уже в комментариях спросила, почему сотрудники отделения заранее не открыли социальную карту, поскольку она приносила необходимые для этого документы.

"Почему не открыли социальную карту сотрудники банка?

Паспорт и ИНН были предьявленны (на всякий случай принесенны ксерокопии) Почему не перезвонили?.. В мае никкто не оповещал о деньгах, про эти деньги ни слуху не духу небыло. Да и деньгами это назвать стыдно, (полтора кг мяса) Зачем мурыжить людей?", - задалась она еще раз несколькими вопросами, пытаясь достучаться до Ощадбанка.

Напомним, Ощадбанк отказывает в закрытии банковских карт и блокирует денежные переводы

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