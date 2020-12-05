Доставка газу споживачам може різко подорожчати в Україні
Тарифи на газ переглядаються щомісяця, і у кожного постачальника вони різні. Наприклад, у грудні ціна варіюється від 5,95 гривні до 9,05 гривні за кубометр газу.
Тепер Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), хоче підвищити ціну в тарифах на послуги 21 газорозподільної компанії в середньому на 50%, йдеться на сайті регулятора.
З січня 2021 року НКРЕКП пропонує підвищити тарифи для облгазів і міськгазів:
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- Вінницягаз - 1,81 грн за куб. м (+57%);
- Волиньгаз - 1,7 грн за куб. м (+45%);
- Дніпрогаз - 1 грн за куб. м (+42,8%);
- Дніпропетровськгаз - 1,27 грн за куб. м (+6%);
- Житомиргаз - 1,82 грн за куб. м (+54,2%);
- Закарпатгаз - 1,97 грн за куб. м (+44,8%);
- Запоріжгаз - 1 грн за куб. м (+28,2%);
- Івано-Франківськгаз - 2,07 грн за куб. м (+50%);
- Київгаз-0,33 грн за куб. м (не змінився);
- Криворіжгаз-0,55 грн за куб. м (+22%);
- Львівгаз - 1,79 грн за куб. м (+51,6%);
- Миколаївгаз - 2,16 грн за куб. м (+48%);
- Рівнегаз - 1,84 грн за куб. м (+48%);
- Сумигаз - 1,39 грн за куб. м (+35%);
- Тисмениця - 2,55 грн за куб. м (+84,7%);
- Харківгаз - 2,07 грн за куб. м (+52,2%);
- Харківміськгаз-0,38 грн за куб. м (+6%);
- Хмельницькгаз - 1,79 грн за куб. м (+62,7%);
- Чернівцігаз-2,46 грн за куб. м (+70,8%);
- Чернігівгаз - 1,76 грн за куб. м (+55,7%);
- Газовик - 2,79 грн за куб. м (+68%).
Нагадаємо, що також українцям призначать абонплату на всі види комунальних послуг, крім електроенергії. Такі зміни в життя споживачів внесе законопроект №2458, який Верховна Рада напередодні прийняла в повторному другому читанні.
За новими правилами, прописаними в проекті, комунальники зможуть спочатку переглянути вартість послуг, а вже потім домовитися про абонплату. Українці будуть змушені платити суми, передбачені монополістом, поки не виберуть іншу компанію. У сумі за місяць вийде в середньому на 112 гривень більше.
Нагадаємо, що тарифи на воду підвищать по всій Україні, кому доведеться платити більше за інших: суми по областях.
Як повідомляла Politeka, нові тарифи на комуналку оголошені, скільки доведеться заплатити в грудні.
Також Politeka писала, що норматив на газ перерахують з 1 січня, кого торкнеться ціновий удар.