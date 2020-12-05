Доставка газу споживачам може різко подорожчати в Україні

Тарифи на газ переглядаються щомісяця, і у кожного постачальника вони різні. Наприклад, у грудні ціна варіюється від 5,95 гривні до 9,05 гривні за кубометр газу.

Тепер Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), хоче підвищити ціну в тарифах на послуги 21 газорозподільної компанії в середньому на 50%, йдеться на сайті регулятора.

З січня 2021 року НКРЕКП пропонує підвищити тарифи для облгазів і міськгазів:

Вінницягаз - 1,81 грн за куб. м (+57%);

Волиньгаз - 1,7 грн за куб. м (+45%);

Дніпрогаз - 1 грн за куб. м (+42,8%);

Дніпропетровськгаз - 1,27 грн за куб. м (+6%);

Житомиргаз - 1,82 грн за куб. м (+54,2%);

Закарпатгаз - 1,97 грн за куб. м (+44,8%);

Запоріжгаз - 1 грн за куб. м (+28,2%);

Івано-Франківськгаз - 2,07 грн за куб. м (+50%);

Київгаз-0,33 грн за куб. м (не змінився);

Криворіжгаз-0,55 грн за куб. м (+22%);

Львівгаз - 1,79 грн за куб. м (+51,6%);

Миколаївгаз - 2,16 грн за куб. м (+48%);

Рівнегаз - 1,84 грн за куб. м (+48%);

Сумигаз - 1,39 грн за куб. м (+35%);

Тисмениця - 2,55 грн за куб. м (+84,7%);

Харківгаз - 2,07 грн за куб. м (+52,2%);

Харківміськгаз-0,38 грн за куб. м (+6%);

Хмельницькгаз - 1,79 грн за куб. м (+62,7%);

Чернівцігаз-2,46 грн за куб. м (+70,8%);

Чернігівгаз - 1,76 грн за куб. м (+55,7%);

Газовик - 2,79 грн за куб. м (+68%).

Нагадаємо, що також українцям призначать абонплату на всі види комунальних послуг, крім електроенергії. Такі зміни в життя споживачів внесе законопроект №2458, який Верховна Рада напередодні прийняла в повторному другому читанні.

За новими правилами, прописаними в проекті, комунальники зможуть спочатку переглянути вартість послуг, а вже потім домовитися про абонплату. Українці будуть змушені платити суми, передбачені монополістом, поки не виберуть іншу компанію. У сумі за місяць вийде в середньому на 112 гривень більше.

Нагадаємо, що тарифи на воду підвищать по всій Україні, кому доведеться платити більше за інших: суми по областях.

Як повідомляла Politeka, нові тарифи на комуналку оголошені, скільки доведеться заплатити в грудні.

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