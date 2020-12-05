Доставка газа потребителям может резко подорожать в Украине

Тарифы на газ пересматриваются ежемесячно, и у каждого поставщика они разные. Например, в декабре цена варьируется от 5,95 гривны до 9,05 гривны за кубометр газа.

Теперь национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хочет повысить цену в тарифах на услуги 21 газораспределяющей компании в среднем на 50%, говорится на сайте регулятора.

С января 2021 года НКРЭКУ предлагает повысить тарифы для облгазов и горгазов:

Винницагаз - 1,81 грн за куб. м (+57%);

Волыньгаз - 1,7 грн за куб. м (+45%);

Днепргаз - 1 грн за куб. м (+42,8%);

Днепропетровскгаз - 1,27 грн за куб. м (+6%);

Житомиргаз - 1,82 грн за куб. м (+54,2%);

Закарпатгаз - 1,97 грн за куб. м (+44,8%);

Запорожгаз - 1 грн за куб. м (+28,2%);

Ивано-Франковскгаз - 2,07 грн за куб. м (+50%);

Киевгаз - 0,33 грн за куб. м (не изменился);

Криворожгаз - 0,55 грн за куб. м (+22%);

Львовгаз - 1,79 грн за куб. м (+51,6%);

Николаевгаз - 2,16 грн за куб. м (+48%);

Ривнегаз - 1,84 грн за куб. м (+48%);

Сумыгаз - 1,39 грн за куб. м (+35%);

Тисменицягаз - 2,55 грн за куб. м (+84,7%);

Харьковгаз - 2,07 грн за куб. м (+52,2%);

Харьковгоргаз - 0,38 грн за куб. м (+6%);

Хмельницкгаз - 1,79 грн за куб. м (+62,7%);

Черновцыгаз - 2,46 грн за куб. м (+70,8%);

Черниговгаз - 1,76 грн за куб. м (+55,7%);

Газовик - 2,79 грн за куб. м (+68%).

Напомним, что также украинцам назначат абонплату на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии. Такие изменения в жизнь потребителей внесет законопроект №2458, который Верховная Рада накануне приняла в повторном втором чтении.

По новым правилам, прописанным в проекте, коммунальщики смогут сначала пересмотреть стоимость услуг, а уже потом договориться об абонплате. Украинцы будут вынуждены платить суммы, предусмотренные монополистом, пока не выберут другую компанию. В сумме за месяц выйдет в среднем на 112 гривен больше.

Напомним, что тарифы на воду взвинтят по всей Украине, кому придется платить больше остальных: суммы по областям

Как сообщала Politeka, новые тарифы на коммуналку объявлены, сколько придется заплатить в декабре.

Также Politeka писала, что норматив на газ пересчитают с 1 января, кого затронет ценовой удар.