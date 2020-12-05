Доставка газа потребителям может резко подорожать в Украине
Тарифы на газ пересматриваются ежемесячно, и у каждого поставщика они разные. Например, в декабре цена варьируется от 5,95 гривны до 9,05 гривны за кубометр газа.
Теперь национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), хочет повысить цену в тарифах на услуги 21 газораспределяющей компании в среднем на 50%, говорится на сайте регулятора.
С января 2021 года НКРЭКУ предлагает повысить тарифы для облгазов и горгазов:
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- Винницагаз - 1,81 грн за куб. м (+57%);
- Волыньгаз - 1,7 грн за куб. м (+45%);
- Днепргаз - 1 грн за куб. м (+42,8%);
- Днепропетровскгаз - 1,27 грн за куб. м (+6%);
- Житомиргаз - 1,82 грн за куб. м (+54,2%);
- Закарпатгаз - 1,97 грн за куб. м (+44,8%);
- Запорожгаз - 1 грн за куб. м (+28,2%);
- Ивано-Франковскгаз - 2,07 грн за куб. м (+50%);
- Киевгаз - 0,33 грн за куб. м (не изменился);
- Криворожгаз - 0,55 грн за куб. м (+22%);
- Львовгаз - 1,79 грн за куб. м (+51,6%);
- Николаевгаз - 2,16 грн за куб. м (+48%);
- Ривнегаз - 1,84 грн за куб. м (+48%);
- Сумыгаз - 1,39 грн за куб. м (+35%);
- Тисменицягаз - 2,55 грн за куб. м (+84,7%);
- Харьковгаз - 2,07 грн за куб. м (+52,2%);
- Харьковгоргаз - 0,38 грн за куб. м (+6%);
- Хмельницкгаз - 1,79 грн за куб. м (+62,7%);
- Черновцыгаз - 2,46 грн за куб. м (+70,8%);
- Черниговгаз - 1,76 грн за куб. м (+55,7%);
- Газовик - 2,79 грн за куб. м (+68%).
Напомним, что также украинцам назначат абонплату на все виды коммунальных услуг, кроме электроэнергии. Такие изменения в жизнь потребителей внесет законопроект №2458, который Верховная Рада накануне приняла в повторном втором чтении.
По новым правилам, прописанным в проекте, коммунальщики смогут сначала пересмотреть стоимость услуг, а уже потом договориться об абонплате. Украинцы будут вынуждены платить суммы, предусмотренные монополистом, пока не выберут другую компанию. В сумме за месяц выйдет в среднем на 112 гривен больше.
Напомним, что тарифы на воду взвинтят по всей Украине, кому придется платить больше остальных: суммы по областям
Как сообщала Politeka, новые тарифы на коммуналку объявлены, сколько придется заплатить в декабре.
Также Politeka писала, что норматив на газ пересчитают с 1 января, кого затронет ценовой удар.