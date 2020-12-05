В Україні є ті, хто може розраховувати на пенсійні виплати в розмірі 52 420 гривень

Так, максимальний розмір виплати становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Тобто, інші українці не можуть розраховувати на виплату в розмірі вище 17 690 грн, повідомляє Обозреватель.

Відвоювати своє право на більш високі пенсії змогли в Україні лише судді. Гроші вони отримують за спеціальним законом і в середньому на кожного припадає по 52 420 грн на місяць.

Варто відзначити, що всього в Україні є понад 11,2 млн пенсіонерів, з них всього лише 3487 суддів. Крім того, на виплату вище звичайної мають право військові в середньому вони отримують 5,5 тисяч гривень. Тим часом середня пенсія за віком для простих українців становить 3430 гривень.

Нагадаємо, що в 2021 році також ускладнюються вимоги для отримання пенсій - з 1 січня для виходу на заслужений відпочинок в 60 років знадобиться трудовий стаж мінімум 15 років. Крім того, більше не виплачуватимуть так звані соціальні пенсії.

У такій ситуації люди, щоб вижити, будуть змушені працювати до останніх днів життя. Або жити під мостами і побиратися на звалищах, якщо немає родичів, які можуть догодувати.

Нагадаємо, про масштабний перерахунок пенсій, для кого з 1 грудня розпочнеться нове життя.

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