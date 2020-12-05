В Украине есть те, кто может рассчитывать на пенсионные выплаты в размере 52 420 гривен

Так, максимальный размер выплаты составляет 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. То есть, остальные украинцы не могут рассчитывать на выплату в размере выше 17 690 грн, сообщает Обозреватель.

Отвоевать свое право на более высокие пенсии смогли в Украине лишь судьи. Деньги они получают по специальному закону и в среднем на каждого приходится по 52 420 грн в месяц.

Стоит отметить, что всего в Украине есть более 11,2 млн пенсионеров, из них всего лишь 3487 судей. Кроме того, на выплату выше обычной имеют право военные в среднем они получают 5,5 тысяч гривен. Тем временем средняя пенсия по возрасту для простых украинцев составляет 3430 гривен.

Напомним, что в 2021 году также усложняются требования для получения пенсий - с 1 января для выхода на заслуженный отдых в 60 лет понадобится трудовой стаж минимум 15 лет. Кроме того, больше не будут выплачивать так называемые социальные пенсии.

В такой ситуации люди, чтобы выжить, будут вынуждены работать до последних дней жизни. Или жить под мостами и побираться на свалках, если нет родственников, которые могут докормить.

Напомним, что масштабный перерасчет пенсий, для кого с 1 декабря начнется новая жизнь.

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