У поліції розповіли, що сталося

У Київській області зазнав аварії літак. Стало відомо, що сталося з екіпажем

Авіакатастрофа сталася в неділю, 6 грудня, недалеко від села Гоголів Київської області, розповіли в прес-службі місцевої поліції.

Літак зазнав аварії близько 14 години дня. До місця події прибули рятувальники та медики, а також правоохоронці.

Як стало відомо, в літаку знаходилися пілот і інструктор. В результаті падіння вони отримали травми і були госпіталізовані. Про їх стан нічого не повідомляється.

За фактом НП порушено кримінальне провадження. Слідчі встановлюватимуть обставини та причини падіння літального засобу. Поки про те, через що впав літак, нічого не відомо.

Нагадаємо, 25 вересня Україну вразила трагедія з крах літака Ан-26, на борту якого перебували 20 курсантів і сім офіцерів, неподалік від Чугуєва. У катастрофі вижив лише один курсант, Владислав Золочівський. Він проходить лікування в Харківському госпіталі.

Нещодавно генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що розслідування кримінального провадження про порушення правил польотів і підготовки до них, які у вересні стали причиною падіння літака АН-26 під Чугуєвом Харківської області, підходить до завершення.

Вона додала, що найближчим часом слідство сподівається надати відповідь про те, що насправді послужило причиною катастрофи.

Нагадаємо, падіння АН - 26 під Чугуєвом: з'явилися перші деталі розслідування трагедії.

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