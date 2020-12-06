В Киевской области потерпел крушение самолет. Стало известно, что произошло с экипажем

Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 6 декабря, недалеко от села Гоголев Киевской области, рассказали в пресс-службе местной полиции.

Самолет потерпел крушение около 14 часов дня. К месту происшествия прибыли спасатели и медики, а также правоохранители.

Как стало известно, в самолете находились пилот и инструктор. В результате падения они получили травмы и были госпитализированы. Об их состоянии ничего не сообщается.

По факту ЧП возбуждено уголовное производство. Следователи будут устанавливать обстоятельства и причины падения летательного средства. Пока о том, из-за чего упал самолет, ничего не известно.

Напомним, 25 сентября Украину потрясла трагедия с крушение самолета Ан-26, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров, неподалеку от Чугуева. В катастрофе выжил только один курсант, Владислав Золочевский. Он проходит лечение в харьковском госпитале.

Недавно генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование уголовного производства о нарушениях правил полетов и подготовки к ним, которые в сентябре стали причиной падения самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области, подходит к завершению.

Она добавила, что в ближайшее время следствие надеется предоставить ответ о том, что на самом деле послужило причиной катастрофы.

Напомним, крушение АН-26 под Чугуевом: появились первые детали расследования трагедии.

Как сообщала Politeka, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.

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