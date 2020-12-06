В Киевской области потерпел крушение самолет. Стало известно, что произошло с экипажем
Авиакатастрофа произошла в воскресенье, 6 декабря, недалеко от села Гоголев Киевской области, рассказали в пресс-службе местной полиции.
Самолет потерпел крушение около 14 часов дня. К месту происшествия прибыли спасатели и медики, а также правоохранители.
Как стало известно, в самолете находились пилот и инструктор. В результате падения они получили травмы и были госпитализированы. Об их состоянии ничего не сообщается.
Страстная Каменских зажгла просто посреди улицы, эксклюзивные кадры: "Нереальный кайф"
Роскошная Дженнифер Лопес в одном халате показала, с чего начинается ее утро: "Боже, это..."
Соблазнительница Ким Кардашьян подчеркнула свои достоинства зеленой кожей: "Ого, какое декольте"
Страстная MARUV поиграла с бездонным декольте, публика охнула: "Очень чувственно..."
По факту ЧП возбуждено уголовное производство. Следователи будут устанавливать обстоятельства и причины падения летательного средства. Пока о том, из-за чего упал самолет, ничего не известно.
Напомним, 25 сентября Украину потрясла трагедия с крушение самолета Ан-26, на борту которого находились 20 курсантов и семь офицеров, неподалеку от Чугуева. В катастрофе выжил только один курсант, Владислав Золочевский. Он проходит лечение в харьковском госпитале.
Недавно генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование уголовного производства о нарушениях правил полетов и подготовки к ним, которые в сентябре стали причиной падения самолета АН-26 под Чугуевом Харьковской области, подходит к завершению.
Она добавила, что в ближайшее время следствие надеется предоставить ответ о том, что на самом деле послужило причиной катастрофы.
Напомним, крушение АН-26 под Чугуевом: появились первые детали расследования трагедии.
Как сообщала Politeka, появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.
Также Politeka писала, что убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.