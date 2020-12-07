В одному з нічних клубів Києва сталося масове порушення карантинних заходів

Як передає Politeka.net , про це повідомили на Facebook-сторінці Держпродспоживслужби

Так, під час спільної перевірки з Департаментом муніципальної безпеки КМДА були виявлені порушення карантинних заходів у закладі «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club».

У відомстві зазначили, що в приміщенні перебувало до 500 осіб.