"Був складений протокол, заклад закрито. Матеріали про правопорушення передані в Голосіївський УП ГУНП в місті Києві для внесення матеріалів до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.325 КК України щодо посадових осіб даного розважального закладу", - йдеться в повідомленні.
Варто відзначити, що це не єдині випадок, коли нічні заклади столиці ігнорують карантинні заборони.
Раніше ми повідомляли, що у Клубі "Queen" влаштували гулянку в будівлі на Київській набережній, правда, тоді персонал був у масках і рукавичках. Після цього мер Києва Віталій Кличко доручив поліції перевірити всі нічні клуби міста і покарати порушників.
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