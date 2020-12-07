В одном из ночных клубов Киева произошло массовое нарушение карантинных мер

Так, во время совместной проверки с Департаментом муниципальной безопасности КГГА были выявлены нарушения карантинных мер в заведении «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club».

В ведомстве отметили, что в помещении находилось до 500 человек.