"Был составлен протокол, заведение закрыто. Материалы о правонарушении переданы в Голосеевский УП ГУНП в городе Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины относительно должностных лиц данного развлекательного заведения", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это не единственны случай, когда ночные заведения столицы игнорируют карантинные запреты.
Ранее мы сообщали, что в клубе "Queen" устроили гулянку в здании на киевской набережной, правда, тогда персонал был в масках и перчатках. После этого мэр Киева Виталий Кличко поручил полиции проверить все ночные клубы города и наказать нарушителей.
"Зачем вам Мишина, голубки?": фаворитов "Холостячки" застукали вдвоем, неожиданные кадры
Тотальный карантин в Украине: Шмыгаль выдал сроки и перечень запретов, "Жесткие меры придется вводить уже..."
Шторм обрушился на Одессу, стихия смывает все на своем пути: невероятные кадры
Роскошная Дженнифер Лопес в одном халате показала, с чего начинается ее утро: "Боже, это..."
Напомним, копов подняли по тревоге из-за банды налетчиков под Киевом, видео: "ворвались в дом и похитили...".
Также мы писали, что мусоровоз ушел под асфальт в центре Киева, фото ЧП: "По самое днище".
Ранее Politeka сообщала, что мужчина открыл охоту на женщин в Киеве, фото: "Набрасывал ремень на шею и...".