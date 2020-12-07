В одном из ночных клубов Киева произошло массовое нарушение карантинных мер
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Госпотребслужбы.
Так, во время совместной проверки с Департаментом муниципальной безопасности КГГА были выявлены нарушения карантинных мер в заведении «FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club».
В ведомстве отметили, что в помещении находилось до 500 человек.

"Был составлен протокол, заведение закрыто. Материалы о правонарушении переданы в Голосеевский УП ГУНП в городе Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины относительно должностных лиц данного развлекательного заведения", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не единственны случай, когда ночные заведения столицы игнорируют карантинные запреты.

Ранее мы сообщали, что в клубе "Queen" устроили гулянку в здании на киевской набережной, правда, тогда персонал был в масках и перчатках. После этого мэр Киева Виталий Кличко поручил полиции проверить все ночные клубы города и наказать нарушителей.

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