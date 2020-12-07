Вперше в столиці України поставили штучну ялинку до новорічних свят

Сьогодні в центрі Києва на Софійській площі закінчили збирати головну ялинку країни. Попереду залишилася головна робота - оздоблення і прикраси зимової красуні. Таку ялинку поставили вперше, адже раніше штучних не ставили.

Як говориться в сюжеті ТСН, працівники розповіли, що установка проходила без пригод (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На каркас вставили 500 тисяч гілок і одягнули на верхівку "капелюх". Сама ялинка вийшла висотою близько 31 метра і 97 тонн вагою. Збирали її виключно чоловіки. Сьогодні закінчили монтувати зелень і будуть вішати гірлянду. При цьому запалювати її ще не планують.

Кореспондент уточнила, що їй вдалося мигцем побачити колір гірлянди. Так, ялинку повинні прикрасити біло-зеленою гірляндою. До прикрашання ялинки приєднаються і жінки. Закінчити прикрашати головну ялинку країни повинні 15 грудня, а запалять її 19. Свято і новорічне диво зовсім близько, залишилося лише трохи почекати.

Нагадаємо, що влада Києва вирішила відмовитися від традиційного святкування Нового року із залученням фуд-кортів, концертів, анімаційних програм.

Замість цього жителі столиці зможуть побачити на Софійській площі арт-інсталяції, а також там можна буде купити сувеніри, напої та снеки.

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