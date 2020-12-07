Впервые в столице Украины поставили искусственную елку к новогодним праздникам

Сегодня в центре Киева на Софийской площади закончили собирать главную елку страны. Впереди осталась главная работа - отделка и украшения зимней красавицы. Такую елку поставили впервые, ведь раньше искусственных не ставили.

Как говорится в сюжете ТСН, работники рассказали, что установка проходила без приключений (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На каркас вставили 500 тысяч ветвей и надели на верхушку "шляпу". Сама елка вышла высотой около 31 метра и 97 тонн весом. Собирали ее исключительно мужчины. Сегодня закончили монтировать зелень и будут вешать гирлянду. При этом зажигать ее еще не планируют.

Корреспондент уточнила, что ей удалось мельком увидеть цвет гирлянды. Так, елку должны украсить бело-зеленой гирляндой. К украшению елки присоединятся и женщины. Закончить украшать главную елку страны должны 15 декабря, а зажгут ее 19. Праздник и новогоднее чудо совсем близко, осталось лишь немного подождать.

Напомним, что власти Киева решили отказаться от традиционного празднования Нового года с привлечением фуд-кортов, концертов, анимационных программ.

Вместо этого жители столицы смогут увидеть на Софийской площади арт-инсталляции, а также там можно будет купить сувениры, напитки и снеки.

Напомним, жильцы многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

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