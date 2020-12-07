Впервые в столице Украины поставили искусственную елку к новогодним праздникам
Сегодня в центре Киева на Софийской площади закончили собирать главную елку страны. Впереди осталась главная работа - отделка и украшения зимней красавицы. Такую елку поставили впервые, ведь раньше искусственных не ставили.
Как говорится в сюжете ТСН, работники рассказали, что установка проходила без приключений (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
На каркас вставили 500 тысяч ветвей и надели на верхушку "шляпу". Сама елка вышла высотой около 31 метра и 97 тонн весом. Собирали ее исключительно мужчины. Сегодня закончили монтировать зелень и будут вешать гирлянду. При этом зажигать ее еще не планируют.
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Корреспондент уточнила, что ей удалось мельком увидеть цвет гирлянды. Так, елку должны украсить бело-зеленой гирляндой. К украшению елки присоединятся и женщины. Закончить украшать главную елку страны должны 15 декабря, а зажгут ее 19. Праздник и новогоднее чудо совсем близко, осталось лишь немного подождать.
Напомним, что власти Киева решили отказаться от традиционного празднования Нового года с привлечением фуд-кортов, концертов, анимационных программ.
Вместо этого жители столицы смогут увидеть на Софийской площади арт-инсталляции, а также там можно будет купить сувениры, напитки и снеки.
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