Киян попереджають про підвищену небезпеку на дорогах - у столиці очікується серйозна ожеледиця

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

Так, у Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, а пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів в секунду.

На четвер, 10 грудня, у столиці оголошується перший рівень небезпеки - жовтий.

Щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними під час пересування містом, а також рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Зокрема, водіям радять дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованого маневрування, яке при несприятливих погодних умовах може створити на дорозі аварійну ситуацію.

Також при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ водіям радять знижувати швидкість до мінімуму.

Не варто забувати включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, а в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу і ожеледицею на дорогах важливо замінити літні шини на зимові.

Пішоходам рекомендують пересуватись, не поспішаючи, трохи зігнувши ноги в колінах. Руки краще не тримати в кишенях, тому що при падінні це може призвести до ускладнених травм. А для того, щоб знизити ризик падіння і отримання травми, пішоходам радять ходити, розмахуючи руками в такт. Це допоможе утримувати рівновагу на слизьких поверхнях.

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