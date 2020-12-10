Киевлян предупреждают о повышенной опасности на дорогах - в столице ожидается серьезная гололедица

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, в Киеве ожидается гололед, на дорогах гололедица, а порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

На четверг, 10 декабря, в столице объявляется первый уровень опасности - желтый.

Чтобы избежать травматизма и аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу, а также рекомендует следовать советам во время гололеда.

В частности, водителям советуют не превышать скорость, соблюдать дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут создать на дороге аварийную ситуацию.

Также при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений киевлянам за рулем советуют снижать скорость до минимума.

Не стоит забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари, а в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах важно заменить летние шины на зимние.

Пешеходам рекомендуют передвигаться, не спеша, немного согнув ноги в коленях. Руки лучше держать в карманах, потому что при падении это может привести к осложненным травмам. А для того, чтобы снизить риск падения и получения травмы, пешеходам советуют ходить, размахивая руками в такт. Это поможет удерживать равновесие на скользких поверхностях.

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