Киян вітають цього року дуже креативно

У центрі Києва людей вже вітають з прийдешніми зимовими святами, при цьому роблять це доволі креативно

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось відео, на якому напівоголені дівчата ходять поблизу станції метро "Хрещатик" та роздають людям на вулиці цукерки, вітаючи із прийдешніми святами.

Також вулицями столиці ходить чоловік у костюмі Діда Мороза. А на дівчатах тим часом костюми, м'яко кажучи, менш традиційні для Нового року. На одній з дівчат червоні лакові туфлі, короткі шкіряні спідниці, колготки у сіточку та бра. Інша дівчина у чорних туфлях та в панчохах замість колготок у сіточку. При цьому на них обох - шапочки Діда Мороза.

Сучасний Дід Мороз та його "снігурки" танцюють на вулиці, відкривають шампанське та роздягаються.

"холодно дивитись", - йдеться у підписі до відео.

Раніше повідомлялось, що в центрі Києва на Софійській площі закінчили збирати головну ялинку країни. Таку ялинку поставили вперше, адже раніше штучних не ставили. На каркас вставили 500 тисяч гілок і одягнули на верхівку "капелюх". Сама ялинка вийшла висотою близько 31 метра і 97 тонн вагою. Збирали її виключно чоловіки. Закінчити прикрашати головну ялинку країни повинні 15 грудня, а запалять її 19 грудня - у День Святого Миколая.

Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.

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