Киевлян поздравляют в этом году очень креативно

В центре Киева людей уже поздравляют с наступающими зимними праздниками, при этом делают это довольно креативно

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на KIEVMAP.

Так, в сети появилось видео, на котором полуобнаженные девушки ходят возле станции метро "Крещатик" и раздают людям на улице конфеты, поздравляя с наступающими праздниками.

Также по улицам столицы ходит мужчина в костюме Деда Мороза. А на девушках тем временем костюмы, мягко говоря, менее традиционны для Нового года. На одной из девушек красные лаковые туфли, короткие кожаные юбки, колготки в сеточку и бра. Вторая девушка в черных туфлях и в чулках вместо колготок в сеточку. При этом на них обеих - шапочки Деда Мороза.

Современный Дед Мороз и его "снегурочки" танцуют на улице, открывают шампанское и раздеваются.

"Холодно смотреть", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на Софийской площади закончили собирать главную елку страны. Такую елку поставили впервые, ведь раньше искусственных не ставили. На каркас вставили 500 тысяч веток и надели на макушку "шляпу". Сама елка получилась высотой около 31 метра и 97 тонн весом. Собирали ее исключительно мужчины. Закончить украшать главную елку страны должны 15 декабря, а зажгут ее 19 декабря - в День Святого Николая.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

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