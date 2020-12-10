У Києві сталася серйозна ДТП на Ірпінській трасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, на Ірпінській трасі машину занесло у кювет та перекинуло на дах через ожеледицю на дорозі.

Відомо, що аварія сталася на дуже слизькій від дощу та холоду дорозі. Перевернулась машина Prado.

"ДТП на Ірпінській трасі. Дуже слизька дорога. Йде дощ. Прадо в кюветі на даху. Ймовірно, вилетів просто на швидкості. Попередньо - без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що наразі на дорогах столиці можна побачити безліч ДТП, тому що через погодні умови дорога стала дуже слизькою.

"Також наші читачі сигналізують про те, що на трасі багато аварій. Будьте обережні, будь ласка, не ганяйте! Вас вдома чекають близькі та друзі живими і здоровими!" - закликають киян.

Раніше повідомлялось, що на четвер, 10 грудня, у столиці оголошується перший рівень небезпеки - жовтий.

Щоб уникнути травматизму та аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними під час пересування містом, а також рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

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