В Киеве произошло серьезное ДТП на Ирпенской трассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, на Ирпенской трассе машину занесло в кювет и перекинуло на крышу из-за гололеда на дороге.

Известно, что авария произошла на очень скользкой от дождя и холода дороге. Перевернулась машина Prado.

"ДТП на Ирпенской трассе. Очень скользкая дорога. Идет дождь. Прадо в кювете на крыше. Вероятно, вылетел прямо на скорости. Предварительно - без пострадавших", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сейчас на дорогах столицы можно увидеть множество ДТП, потому что из-за погодных условий дорога стала очень скользкой.

"Также наши читатели сигнализируют о том, что на трассе много аварий. Будьте осторожны, пожалуйста, не гоняйте! Вас дома ждут близкие и друзья живыми и здоровыми!" - призывают киевлян.

Ранее сообщалось, что в четверг, 10 декабря, в столице объявляется первый уровень опасности - желтый.

Чтобы избежать травматизма и аварийных ситуаций, Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными во время передвижения по городу, а также рекомендует следовать советам во время гололеда.

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