Зірку цього року вирішили не використовувати

Кияни вже встигли розкритикувати головну новорічну ялинку країни, встановлену на Софійській площі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, головну ялинку країни "звинуватили" в нібито нехристиянських цілях. Всі пристрасті виникли через капелюхи на верхівці новорічного дерева.

Як відомо, на Софійській площі вже встановили та нвіть встигли прикрасити головну ялинку країни. Зовсім скоро має відбутися урочисте відкриття - у День Святого Миколая, 19 грудня.

На верхівку ялинки повісили аксесуар у вигляді капелюха, і таке дизайнерське рішення викликало хвилю обурень серед віруючих християн.

Дизайн ялинки не сильно змінювали, однак в цьому році Київська мерія прийняла рішення проявити трохи креативу і здивувати киян та гостей столиці новим дизайном.

Однак далеко не всі оцінили такий дизайн і саму концепцію в цілому, а капелюх охрестили "відьомським ковпаком".

Однак не обійшлось і без позитивних відгуків. Зокрема, киян порадувало, що вперше ялинку не зрубали в Карпатах, а поставили штучну.

Раніше повідомлялось, що на каркас вставили 500 тисяч гілок і одягнули на верхівку "капелюх". Сама ялинка вийшла висотою близько 31 метра і 97 тонн вагою.

Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.

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