Звезду в этом году решили не использовать

Киевляне уже успели раскритиковать главную новогоднюю елку страны, установленную на Софийской площади

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, главную елку страны "обвинили" в якобы нехристианских целях. Все страсти возникли из-за шляпы на верхушке новогоднего дерева.

Как известно, на Софийской площади уже установили и даже успели украсить главную елку страны. Совсем скоро должно состояться торжественное открытие - в День Святого Николая, 19 декабря.

На верхушку елки повесили аксессуар в виде шляпы, и такое дизайнерское решение вызвало волну возмущений среди верующих христиан.

Дизайн елки не сильно меняли, однако в этом году Киевская мэрия приняла решение проявить немного креатива и удивить киевлян и гостей столицы новым дизайном.

Однако далеко не все оценили такой дизайн и саму концепцию в целом, а шляпу окрестили "ведьминым колпаком".

Однако не обошлось и без положительных отзывов. В частности, киевлян порадовало, что впервые елку не срубили в Карпатах, а поставили искусственную.

Ранее сообщалось, что на каркас вставили 500 тысяч веток и надели на макушку "шляпу". Сама елка получилась высотой около 31 метра и 97 тонн весом.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на грани.