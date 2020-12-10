Киевляне уже успели раскритиковать главную новогоднюю елку страны, установленную на Софийской площади
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.
Так, главную елку страны "обвинили" в якобы нехристианских целях. Все страсти возникли из-за шляпы на верхушке новогоднего дерева.
Как известно, на Софийской площади уже установили и даже успели украсить главную елку страны. Совсем скоро должно состояться торжественное открытие - в День Святого Николая, 19 декабря.
На верхушку елки повесили аксессуар в виде шляпы, и такое дизайнерское решение вызвало волну возмущений среди верующих христиан.
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Дизайн елки не сильно меняли, однако в этом году Киевская мэрия приняла решение проявить немного креатива и удивить киевлян и гостей столицы новым дизайном.
Однако далеко не все оценили такой дизайн и саму концепцию в целом, а шляпу окрестили "ведьминым колпаком".
Однако не обошлось и без положительных отзывов. В частности, киевлян порадовало, что впервые елку не срубили в Карпатах, а поставили искусственную.
Ранее сообщалось, что на каркас вставили 500 тысяч веток и надели на макушку "шляпу". Сама елка получилась высотой около 31 метра и 97 тонн весом.
Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.
Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на грани.