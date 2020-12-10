Зловмисники виманили українця на зустріч, на якій заштовхали чоловіка в його ж автомобіль

Очевидець повідомив, що на вулиці Княжий Затон в Києві невідомі викрали людину і насильно заштовхали його в автомобіль. Тоді був введений план "Перехват" по розшуку автомобіля Toyota.

Для затримання зловмисників були задіяні кілька підрозділів поліції, зокрема патрульні, повідомила патрульна поліція Києва.

Поліцейські зупинили Toyota на вулиці Сиваській, в салоні знаходилося три людини, але викраденого серед них не було. Патрульні отримали від колег інформацію, що двоє чоловіків встигли покинути автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

Інспектори взялися обстежити прилеглу територію. Саме патрульні виявили викраденого та одного з ймовірних викрадачів на Харківському шосе.

Попередньо відомо, що зловмисники виманили потерпілого на зустріч, під час якої заштовхали в його ж автомобіль. Кваліфікувати дії затриманих будуть слідчі.

Нагадаємо, ще про одну пропавшу людину, яку вдалось знайти. Так, 18 листопада Анастасія Широкобокова, 2005 року народження покинула дитячий виховний заклад і з тих пір про школярку не було ніяких звісток. Весь цей час поліцейські відпрацьовували вокзали, парки, комп'ютерні клуби. В результаті втікачку розшукали у знайомих.

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