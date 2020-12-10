Злоумышленники выманили украинца на встречу, на которой затолкали мужчину в его же автомобиль

Очевидец сообщил, что на улице Княжий Затон в Киеве неизвестные похитили человека и насильно затолкали его в автомобиль. Тогда был введен план "Перехват" по розыску автомобиля Toyota.

Для задержания злоумышленников были задействованы несколько подразделений полиции, в частности патрульные, сообщает Патрульная полиция Киева.

Полицейские остановили Toyota на улице Сивашской, в салоне находилось три человека, но похищенного среди них не было. Патрульные получили от коллег информацию, что двое мужчин успели покинуть автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Инспекторы взялись обследовать прилегающую территорию. Именно патрульные обнаружили похищенного и одного из вероятных похитителей на Харьковском шоссе.

Предварительно известно, что злоумышленники выманили потерпевшего на встречу, во время которой затолкали в его же автомобиль. Квалифицировать действия задержанных будут следователи.

Напомним об еще одном пропавшем, которого удалось найти. Так, 18 ноября Анастасия Широкобокова, 2005 года рождения покинула детское воспитательное учреждение и с тех пор о школьнице не было никаких вестей. Все это время полицейские отрабатывали вокзалы, парки, компьютерные клубы. В результате беглянку разыскали у знакомых.

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