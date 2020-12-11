Українці розкритикували новий креативний підхід до оформлення головної ялинки країни, встановленої на Софійській площі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на коментарі користувачів у соцмережі.

Так, українці неоднозначно відреагували на новину про те, що традиційну зірку на верхівці новорічної ялинки цьогоріч замінили на дивний капелюх.

При цьому деякі кияни зазначають, що вживу дерево виглядає ще гірше, ніж на фото.

"Краще хай буде зовсім без верхушки, ніж таке уродство", "Такої страшної ялинки у нас ще не було, ганьба", "Вживу виглядає ще гірше, схоже на гумовий виріб", "Можновладці показали, що у них все в шляпі, все добре", "А що ви хотіли, яка влада, така і ялинка", "І чому ця шляпа? Кому в голову приходять такі дурні ідеї? Невже у наших організаторів свят такий рівень інтелекту і фантазії?", "Кияни, а слабо Вам не ходити до цього непотребства?", "Діти не зрозуміють", - пишуть у коментарях.

Як відомо, у Києві на Софійській площі вже встановили та навіть встигли прикрасити головну ялинку країни. На верхівку ялинки повісили аксесуар у вигляді капелюха. Зовсім скоро має відбутися урочисте відкриття - у День Святого Миколая, 19 грудня.

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