В этом году традиционной звезды не будет

Украинцы раскритиковали новый креативный подход к оформлению главной елки страны, установленной на Софийской площади

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на комментарии пользователей в соцсети.

Так, украинцы неоднозначно отреагировали на новость о том, что традиционную звезду на верхушке новогодней елки в этом году заменили на странную шляпу.

При этом некоторые киевляне отмечают, что вживую дерево выглядит еще хуже, чем на фото.

"Лучше пусть будет совсем без верхушки, чем такое уродство", "Такой страшной елки у нас еще не было, позор", "Вживую выглядит еще хуже, похоже на резиновое изделие", "Власти показали, что у них все в шляпе, все хорошо", "А что вы хотели, какая власть, такая и елка", "И почему эта шляпа? Кому в голову приходят такие глупые идеи? Неужели у наших организаторов праздников такой уровень интеллекта и фантазии?", "Киевляне, а слабо Вам не ходить к этому непотребству?", "Дети не поймут", - пишут в комментариях.

Как известно, в Киеве на Софийской площади уже установили и даже успели украсить главную елку страны. На верхушку елки повесили аксессуар в виде шляпы. Совсем скоро должно состояться торжественное открытие - в День Святого Николая, 19 декабря.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

Как сообщала Politeka, украинцы ополчились против новогоднего локдауна, ситуация на грани.