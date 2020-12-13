З головної ялинки Києва та України, що встановлена на Софійській площі, в неділю, 13 грудня, прибрали капелюха

Про це повідомив представник прес-служби Православної церкви України (ПЦУ) священик Іван Сидор.

"Вранці, у день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, з головної ялинки країни зняли капелюха. Чудове свято здорового глузду", - написав священик у Facebook і проілюстрував свій допис відповідними фотографіями.

Додамо, що українці неоднозначно відреагували на новину про те, що традиційну зірку на верхівці новорічної ялинки цьогоріч замінили на дивний капелюх.

При цьому деякі кияни зазначають, що вживу дерево виглядає ще гірше, ніж на фото.

"Краще хай буде зовсім без верхушки, ніж таке уродство", "Такої страшної ялинки у нас ще не було, ганьба", "Вживу виглядає ще гірше, схоже на гумовий виріб", "Можновладці показали, що у них все в шляпі, все добре", "А що ви хотіли, яка влада, така і ялинка", "І чому ця шляпа? Кому в голову приходять такі дурні ідеї? Невже у наших організаторів свят такий рівень інтелекту і фантазії?", "Кияни, а слабо Вам не ходити до цього непотребства?", "Діти не зрозуміють", - писали українці в соцмережах.

Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.

Як повідомляла Politeka, українці ополчилися проти новорічного локдауну, ситуація на межі.

Також Politeka писала, що вірус косить українців тисячами, у лікарів опускаються руки.