З головної ялинки Києва та України, що встановлена на Софійській площі, в неділю, 13 грудня, прибрали капелюха
Про це повідомив представник прес-служби Православної церкви України (ПЦУ) священик Іван Сидор.
"Вранці, у день пам’яті святого апостола Андрія Першозваного, з головної ялинки країни зняли капелюха. Чудове свято здорового глузду", - написав священик у Facebook і проілюстрував свій допис відповідними фотографіями.
Додамо, що українці неоднозначно відреагували на новину про те, що традиційну зірку на верхівці новорічної ялинки цьогоріч замінили на дивний капелюх.
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При цьому деякі кияни зазначають, що вживу дерево виглядає ще гірше, ніж на фото.
"Краще хай буде зовсім без верхушки, ніж таке уродство", "Такої страшної ялинки у нас ще не було, ганьба", "Вживу виглядає ще гірше, схоже на гумовий виріб", "Можновладці показали, що у них все в шляпі, все добре", "А що ви хотіли, яка влада, така і ялинка", "І чому ця шляпа? Кому в голову приходять такі дурні ідеї? Невже у наших організаторів свят такий рівень інтелекту і фантазії?", "Кияни, а слабо Вам не ходити до цього непотребства?", "Діти не зрозуміють", - писали українці в соцмережах.
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