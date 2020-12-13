С главной елки Киева и Украины, которая была установлена на Софиевской площади, убрали шляпу
Об этом стало известно из сообщения представителя пресс-службы Православной церкви Украины (ПЦУ) священник Ивана Сидора.
"Утром, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, с главной елки страны сняли шляпу. Замечательный праздник здравого смысла", - заявил священник на своей странице в Фейсбуке и показал соответствующие снимки.
Напомним, главную елку страны "обвинили" в якобы нехристианских целях. Все страсти произошли из-за шляпы на верхушке новогоднего дерева.
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Как известно, на Софийской площади уже установили и даже успели украсить главную елку страны. Совсем скоро должно состояться торжественное открытие - в День Святого Николая, 19 декабря.
На верхушку елки вывесели атрибут в виде шляпы, и такое дизайнерское решение вызвало волну возмущений среди верующих христиан.
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