Станом на ранок 14 грудня в столиці зафіксовано 605 нових випадків китайського вірусу на добу
Про це Politeka стало відомо з даних, оприлюднених апаратом РНБО.
Це на 520 випадків менше, ніж 13 Грудня (1125 інфікованих).
З початку епідемії в Києві видужали 28904 людини (87 на добу), померли 1597 осіб (13 на добу).
У Київській області зафіксовано 49 044 випадки-19 (521 новий випадок за добу).
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З початку епідемії видужали 20099 людини (237 на добу), померли 820 людини (двоє на добу).
Раніше повідомлялося, що жорсткий локдаун в Україні можуть ввести раніше, ніж заплановано.
Так, в ефірі українського телеканалу міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов розповів, при якій кількості хворих за день жорсткий локдаун можуть в Україні ввести раніше, ніж початково планувалось.
"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих в день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок були забезпечені киснем, і скільки лікарень були притягнуті до подолання коронавирусної інфекції", - наголосив він.
Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".
Як повідомляла Politeka, нові компенсації на карантині, кому виплатять і що для цього потрібно: «досить великі гроші».
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