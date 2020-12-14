Станом на ранок 14 грудня в столиці зафіксовано 605 нових випадків китайського вірусу на добу

Про це Politeka стало відомо з даних, оприлюднених апаратом РНБО.

Це на 520 випадків менше, ніж 13 Грудня (1125 інфікованих).

З початку епідемії в Києві видужали 28904 людини (87 на добу), померли 1597 осіб (13 на добу).

У Київській області зафіксовано 49 044 випадки-19 (521 новий випадок за добу).

З початку епідемії видужали 20099 людини (237 на добу), померли 820 людини (двоє на добу).

Раніше повідомлялося, що жорсткий локдаун в Україні можуть ввести раніше, ніж заплановано.

Так, в ефірі українського телеканалу міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов розповів, при якій кількості хворих за день жорсткий локдаун можуть в Україні ввести раніше, ніж початково планувалось.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих в день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакет, скільки ліжок були забезпечені киснем, і скільки лікарень були притягнуті до подолання коронавирусної інфекції", - наголосив він.

Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".

Як повідомляла Politeka, нові компенсації на карантині, кому виплатять і що для цього потрібно: «досить великі гроші».

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