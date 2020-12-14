По состоянию на утро 14 декабря в столице зафиксировано 605 новых случаев китайского вируса в сутки

Об этом Politeka стало известно из данных, обнародованных аппаратом СНБО.

Это на 520 случаев меньше, чем 13 декабря (1125 инфицированных).

С начала эпидемии в Киеве выздоровели 28904 человека (87 в сутки), умерли 1597 человек (13 в сутки).

В Киевской области зафиксировано 49 044 случая COVID-19 (521 новый случай за сутки).

С начала эпидемии выздоровели 20099 человека (237 в сутки), умерли 820 человека (двое в сутки).

Ранее сообщалось, что жесткий локдаун в Украине могут ввести раньше, чем запланировано.

Так, в эфире украинского телеканала министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, при каком количестве заболевших за день жесткий локдаун могут в Украине ввести раньше, чем изначально планировалось.

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько было введено коек COVID-пакет, сколько коек были обеспечены кислородом, и сколько больниц были привлечены к преодолению коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "С мая будет введен...".

Как сообщала Politeka, новые компенсации на карантине, кому выплатят и что для этого нужно: «Достаточно большие деньги».

Также Politeka писала, что список «красной зоны» для украинцев кардинально изменился, новые данные Минздрава