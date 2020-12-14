На Софійській площі в Києві з головної ялинки країни демонтували казковий капелюх

Демонтаж 13 Грудня проводили комунальники за допомогою спеціального крана.

Організатори свята на Софійській площі в Києві відзначили, що замість нього на верхівці в день відкриття, на свято Миколая, засяє чарівна зірка.

Ця подія стала однією з найбільш обговорюваних в останні дні. Українці в Мережі як обурювалися, так і раділи рішенню організаторів.

"Шкода! Хороша була капелюх", "Зазвичай прикрашають Вифлеємською зіркою, а не п'ятикутної", "Хто придумав, що вона відьмацька?", "А чим їм капелюх не догодив?", "А можна, конкретно, дізнатися, це чия затія так зганьбити ялинку країни? Оприлюдніть прізвище та займану посаду. Хто ці герої?", "Ще у нас адекватні люди, ще не все втрачено", "Справа була в капелюсі, от би зажили, а тепер зняли капелюх і пішли по світу, подачки збирати. Може хто-небудь, щось дасть?", "Більше в країні і місті немає проблем, ніж капелюх на ялинці?", "У нас в країні, що не зроби, все не так", - писали українці в мережі.

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