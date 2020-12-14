На Софийской площади в Киеве с главной елки страны демонтировали сказочную шляпу

Демонтаж 13 декабря проводили коммунальщики при помощи специального крана.

Организаторы праздника на Софийской площади в Киеве отметили, что вместо него на верхушке в день открытия, на праздник Николая, засияет волшебная звезда.

Это событие стало одним из самых обсуждаемых в последние дни. Украинцы в сети как возмущались, так и радовались решению организаторов.

"Жаль! Хорошая была шляпа", "Обычно украшают Вифлиемской звездой, а не пятиконечной", "Кто придумал, что она ведьминская?", "А чем им шляпа не угодила?", "А можно, конкретно, узнать, это чья затея так опозорить елку страны? Обнародуйте фамилию и занимаемую должность. Кто эти герои?", "Еще у нас адекватные люди, еще не все потеряно", "Дело было в шляпе, вот бы зажили, а теперь сняли шляпу и пошли по миру, подачки собирать. Может кто-нибудь, что-то даст?", "Больше в стране и городе нет проблем, чем шляпа на ёлке?", "У нас в стране, что не сделай, все не так", - писали украинцы в сети.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

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