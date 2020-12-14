Волонтер розкритикувала підготовку та реакцію комунальних служб на негоду в Україні

Як передає Politeka.net, відповідний пост Наталія Юсупова опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Коли пишу, що у мене у дворі каток і не видно жодного комунальника, кричать, що комунальні служби не справляються, проявіть громадянську позицію і допоможіть собі самі. Допомогти армії, це не громадянська позиція? А комунальники за рахунок чого отримують зарплати, не прості громадяни їм платять? Несподівано прийшла зима в грудні, прогноз погоди не працює, всі чекали пляжну погоду, а тут нате Вам, ожеледь!",- поділилася волонтер.

За її словами, справа вже дійшла до того, що люди самі змушені купувати сіль в супермаркетах.

"Скільки ще аварій на дорогах і скільки травмованих?! Звичайно не вистачає людей в комунальних службах, хто туди піде, коли у них мізерні зарплати. Тільки починаєш лаяти двірників за бруд у дворі і парадному, а вони тобі «за таку зарплату я не збираюся обтяжуватися». Натомість депутати місцевих рад можуть собі дозволити розкішне життя. Коли громадяни країни вважають, що ми самі повинні рубати лід і справлятися із зимовою стихією, при цьому оплачувати комуналку, то чому чиновникам не плювати на нас ? Країна абсурду", - підсумувала волонтер.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".