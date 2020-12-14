Волонтер раскритиковала подготовку и реакцию коммунальных служб на непогоду в Украине

Как передает Politeka.net, соответственный пост Наталья Юсупова опубликовала на своей страничке в Facebook.

"Когда пишу, что у меня во дворе каток и не видно ни одного коммунальщика, кричат, что коммунальные службы не справляются, проявите гражданскую позицию и помогите себе сами. Помочь армии, это не гражданская позиция? А коммунальщики за счет чего получают зарплаты, не простые граждане им платят? Неожиданно пришла зима в декабре, прогноз погоды не работает, все ждали пляжную погоду, а тут нате Вам, гололёд!", - поделилась волонтер.

По ее словам, дело уже дошло до того, что люди сами вынуждены покупать соль в супермаркетах.

"Сколько еще аварий на дорогах и сколько травмированных?! Конечно не хватает людей в коммунальных службах, кто туда пойдёт, когда у них мизерные зарплаты. Только начинаешь ругать дворников за грязь во дворе и парадном, а они тебе «за такую зарплату я не собираюсь утруждаться». Зато депутаты местных советов могут себе позволить роскошную жизнь. Когда граждане страны считают, что мы сами должны рубить лёд и справляться с зимней стихией, при этом оплачивать коммуналку, то почему чиновникам не плевать на нас ? Страна абсурда", - подытожила волонтер.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".