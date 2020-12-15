Понад півтори тисячі за день

У Києві за минулу добу, 14 грудня, коронавірус підтвердився ще у понад 1,5 тисячі людей

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу КМДА.

Так, ще 1559 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли протягом минулої доби 13 людей.

Слід зазначити, що сьогоднішній показник нових випадків захворювання майже втричі перевищує попередній - пртягом 13 грудня у столиці було зафіксовано 605 нових випадків зараження.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі - 358, у Дніпровському районі - 280, в Деснянському районі - 176 випадків.

Також повідомляється, що до лікарень столиці за добу госпіталізували 75 пацієнтів.

Одужали за минулу добу у Києві 646 людей.

Відомо, що загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже налічується 93 302. Коронавірус подолали 29 550 мешканців столиці. Усього коронавірус забрав життя 1610 киян.

Раніше повідомлялося, що жорсткий локдаун в Україні на тлі погіршення епідеміологічної ситуації можуть ввести раніше, ніж заплановано.

Так, міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов розповів, при якій кількості хворих за день жорсткий локдаун можуть в Україні ввести раніше, ніж початково планувалось. Це станеться у випадку, якщо кількість хворих сягне до 35 тисяч за добу.

Нагадаємо, у МОЗ вперше зізналися українцям, чи закінчиться карантин навесні: "з травня буде введений...".

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