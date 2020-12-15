Более полутора тысяч за день

В Киеве за минувшие сутки, 14 декабря, коронавирус подтвердился еще у более полутора тысячи человек

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу КГГА.

Так, еще 1559 больных коронавирусом обнаружили в столице за минувшие сутки. Умерли за прошедшие сутки 13 человек.

Следует отметить, что сегодняшний показатель новых случаев заболевания почти втрое превышает предыдущий - за 13 декабря в столице было зафиксировано 605 новых случаев заражения.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 358, в Днепровском районе - 280, в Деснянском районе - 176 случаев.

Также сообщается, что в больницы столицы за сутки госпитализировали 75 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки в Киеве 646 человек.

Известно, что всего подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже насчитывается 93 302. Коронавирус преодолели 29 550 жителей столицы. Всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян.

Ранее сообщалось, что жесткий локдаун в Украине на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации могут ввести раньше, чем запланировано.

Так, министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, при каком количестве больных за день жесткий локдаун могут в Украине ввести раньше, чем изначально планировалось. Это произойдет в случае, если количество больных достигнет до 35 тысяч в сутки.

Напомним, в Минздраве впервые признались украинцам, закончится ли карантин весной: "с мая будет введен...".

Как сообщала Politeka, новые компенсации на карантине, кому выплатят и что для этого нужно: «достаточно большие деньги».

Также Politeka писала, что список "красной зоны" для украинцев кардинально изменился, новые данные Минздрава.