У Києві помітили "Діда Мороза" на досить незвичному транспорті - на БРДМі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, у мережі з'явилось відео, як на Кільцевій два чоловіка у костюмах Діда Мороза їдуть верховм на БРДМі та роблять селфі. Потім вони припаркувались біля "Макдональдсу".
"Друзі, не дивуйтеся - це просто БТР із Дідами Морозами на борту. Київ, Кільцева", - йдеться у підписі до відео.
В коментарях кияни зазначили, що на опублікованих кадрах - БРДМ, а не БТР.
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Так, на опублікованих кадрах можна побачити, що "Діди Морози" верхом на БРДМі рухаються по дорозі. При цьому військову техніку хлопці також підготували до Нового року та прикрасили її "дощиком" і іншими святковими атрибутами.
Раніше повідомлялось, що у мережі з'явилось відео, на якому напівоголені дівчата ходять поблизу станції метро "Хрещатик" та роздають людям на вулиці цукерки, вітаючи із прийдешніми святами.
Також вулицями столиці ходив чоловік у костюмі Діда Мороза. А на дівчатах тим часом були костюми, м'яко кажучи, менш традиційні для Нового року. На одній з дівчат- червоні лакові туфлі, короткі шкіряні спідниці, колготки у сіточку та бра. Інша дівчина у чорних туфлях та в панчохах замість колготок у сіточку. При цьому на них обох - шапочки Діда Мороза.
Нагадаємо, мешканці багатоповерхівки в Харкові оригінально прикрасили будинок.
Як повідомляла Politeka, українці ополчилися проти новорічного локдауну, ситуація на межі.