В Киеве заметили "Деда Мороза" на весьма необычном транспорте - на БРДМе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Так, в Сети появилось видео, как на Кольцевой двое мужчин в костюмах Деда Мороза едут на БРДМе и делают селфи. Потом они припарковались возле "Макдональдса".

"Друзья, не удивляйтесь - это просто БТР с Дедами Морозами на борту. Киев, Кольцевая", - говорится в подписи к видео.

В комментариях киевляне отметили, что на опубликованных кадрах - БРДМ, а не БТР.

Так, на опубликованных кадрах можно увидеть, что "Деды Морозы" верхом на БРДМе двигаются по дороге. При этом военную технику парни также подготовили к Новому году и украсили ее "дождиком" и прочими праздничными атрибутами.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором полуобнаженные девушки ходят возле станции метро "Крещатик" и раздают людям на улице конфеты, поздравляя с наступающими праздниками.

Также по улицам столицы ходил мужчина в костюме Деда Мороза. А на девушках тем временем были костюмы, мягко говоря, менее традиционные для Нового года. На одной из девушек - красные лаковые туфли, короткая кожаная юбка, колготки в сеточку и бра. Другая девушка - в черных туфлях и в чулках вместо колготок в сеточку. При этом на них обеих - шапочки Деда Мороза.

Напомним, жители многоэтажки в Харькове оригинально украсили дом.

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