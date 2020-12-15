У Києві за період карантину, введеного на тлі пандемії коронавірусу, закрився кожен четвертий ресторан

Про це повідомляє Politeka з посиланням на kyiv.depo.

Так, автори дослідження Центру прикладних досліджень, Фонду Конрада Аденауера в Україні та ЕП повідомили, що найбільший збиток від введення обмежувальних заходів в березні 2020 року зазнав саме ресторанний бізнес, якому довелось покривати витрати на утримання персоналу, території, охорони, комунальних платежів в умовах істотного зниження доходів через заборону відвідування закладів харчування в перші місяці карантину.

Що ж стосується доставки, вона дозволила компенсувати лише до 5% від загального прибутку.

Відкриття літніх майданчиків в середині травня дозволило відновити близько 20-30%, а до кінця літа - до 50% надходжень в порівнянні із запланованими.

Один із дослідників наголосив, що цьогоріч у столиці ніхто з власників бізнесу не зміг отримати прибутку від свого ресторану.

"Об'єкти були закриті, немає жодного прибуткового ресторану в цьому році. В цьому секторі ми втратили до 350 робочих місць за цей рік. Щодо ресторанів - я думаю, що в Києві на даний момент помер кожен 4-й проєкт. А в містах, де менше скупчення населення, ситуація в рази гірше. Мільйони людей залишилися без засобів до існування ", - сказав він.

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