В Киеве за период карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса, закрылся каждый четвертый ресторан

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на kyiv.depo.

Так, авторы исследования Центра прикладных исследований, Фонда Конрада Аденауэра в Украине и ЭП сообщили, что наибольший ущерб от введения ограничительных мер в марте 2020 года потерпел именно ресторанный бизнес, которому пришлось покрывать расходы на содержание персонала, территории, охраны, коммунальных платежей в условиях существенного снижения доходов из-за запрета посещения заведений питания в первые месяцы карантина.

Что же касается доставки, она позволила компенсировать лишь до 5% от общей прибыли.

Открытие летних площадок в середине мая позволило восстановить около 20-30%, а к концу лета - до 50% поступлений по сравнению с запланированными.

Один из исследователей отметил, что в этом году в столице никто из владельцев бизнеса не смог получить прибыли от своего ресторана.

"Объекты были закрыты, нет ни одного прибыльного ресторана в этом году. В этом секторе мы потеряли до 350 рабочих мест за этот год. Насчет ресторанов - я думаю, что в Киеве на данный момент умер каждый 4-й проект. А в городах, где меньше скопления населения, ситуация в разы хуже. Миллионы людей остались без средств к существованию", - сказал он.

Как известно, карантин был введен по всей Украине с середины марта. В течение всего этого времени ограничения то ужесточали, то ослабляли - в зависимости от эпидемиологической ситуации. В частности, некоторое время кафе и рестораны были полностью закрыты, потом им разрешили работать на вынос, открывать летние площадки и т.д. Сейчас рестораны могут работать до 22.00, но должны быть закрыты в выходные дни.

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