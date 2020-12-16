21 летальний випадок за день

У Києві протягом доби було підтверджено 1858 нових випадків захворювання на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу мера столиці Віталія Кличка.

Також, за даними Кличка, за добу в Києві від ускладнень, викликаних ковідом, померла 21 людина. Усього за весь час пандемії в столиці було зафіксовано 1631 летальний випадок від вірусу.

Станом на сьогоднішній день, 16 грудня, підтверджених випадків захворювання у столиці вже 95 160.

Серед нових захворілих - 1 001 жінка віком від 18 до 91 року, 716 чоловіків віком від 18 до 94 рокiв, а також 141 дитина.

Також зазначається, що протягом доби вірус підтвердили у 70 медиків.

Шпиталізовано за день 52 пацієнтів. Інші хворі перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Також Кличко повідомив, що саме в Києві роблять найбільше тестів на ковід.

Больше всего случаев было зафиксировано в Дарницком (593), Днепровском (260) и в Соломенском (161) районах.

"Столиця – перша за рівнем тестування на коронавірус. І сьогодні цей показник у Києві становить понад 320 тестів на 100 тисяч населення. Від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 268 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили понад 91,5 тисяч", - йдеться в повідомленні мера.

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