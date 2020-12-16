В Киеве в течение суток было подтверждено 1858 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу мэра столицы Виталия Кличко.

Также, по данным Кличко, за сутки в Киеве от осложнений, вызванных ковидом, умер 21 человек. Всего за все время пандемии в столице было зафиксировано 1631 летальный случай от вируса.

По состоянию на сегодняшний день, 16 декабря, подтвержденных случаев заболевания в столице уже 95 160.

Среди новых заболевших - 1 001 женщина в возрасте от 18 до 91 года, 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, а также 141 ребенок.

Также отмечается, что в течение суток вирус подтвердили у 70 медиков.

Госпитализировано за день 52 пациентов. Другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Также Кличко сообщил, что именно в Киеве делают больше всего тестов на ковид.

Найбільше випадків було зафіксовано в Дарницькому (593), Дніпровському (260) та в Солом'янському (161) районах.

"Столица - первая по уровню тестирования на коронавирус. И сегодня этот показатель в Киеве составляет более 320 тестов на 100 тысяч населения. С начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 268 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР. А на выявление антител – ИФА-тестов – сделали более 91,5 тысяч", - говорится в сообщении мэра.

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