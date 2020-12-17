У Києві від ветерана АТО вимагали хабар за надання групи інвалідності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, було відкрито справу за ч. 3 ст. 368 КК України на медпрацівника Клініки амбулаторної допомоги Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь".



Зазначається, що медичний працівник вимагав 2300 доларів США від ветерана АТО за видачу йому довідки про встановлення другої групи інвалідності.



У вівторок, 15 грудня, вказану особу було викрито "на гарячому" після отримання неправомірної вигоди.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.



Повідомляється, що викриття корупційного злочину проводилися спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Києві та Головним оперативним управлінням ДБР.



У прокуратурі наголосили, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У прокуратурі не називають імені медпрацівника, якого "спіймали" на хабарі, однак на фото видно, що це жінка.

Нагадаємо, ветеран АТО зважився на фатальний крок, троє дітей залишилися без улюбленого батька.

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