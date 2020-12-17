В Киеве от ветерана АТО требовали взятку за предоставление группы инвалидности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Так, было открыто дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины на медработника Клиники амбулаторной помощи Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь".



Отмечается, что медицинский работник требовал 2300 долларов США от ветерана АТО за выдачу ему справки об установлении второй группы инвалидности.



Во вторник, 15 декабря, указанное лицо было разоблачено "на горячем" после получения неправомерной выгоды.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения.



Сообщается, что разоблачение коррупционного преступления проводились совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в г. Киеве и Главным оперативным управлением ГБР.



В прокуратуре отметили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

В прокуратуре не называют имени медработника, которого "поймали" на взятке, однако на фото видно, что это женщина.

Напомним, ветеран АТО решился на роковой шаг, трое детей остались без любимого отца.

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