У Києві стався гучний скандал у дитсадку - виховательку звинувачують у застосуванні фізичної сили до дитини
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.
Свою історію розповіла киянка Лейла Воєводіна у соцмережі.
"Я стала помічати, що одна з виховательок стала поводитися дивно. Забираючи дочку, я кожен раз запитувала, як пройшов день. І день завжди проходив погано. Постійні скарги на дитину. І відверте небажання зі мною спілкуватися. Чим далі, тим гірше", - написала вона.
За словами жінки, вихователька постійно скаржилася, що дівчинка нібито всім заважає і називала її некерованою. Також вихователька стверджувала, що дівчинка має психічні відхилення і її потрібно перевести до іншого, спеціалізованого дитсадка.
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"Після її поради змінити сад я пішла до завідуючої. Був проведений відкритий урок. Комісія в поведінці дочки нічого кримінального не побачила. Активна, нормальна дитина. З вихователем провели бесіду", - розповіла Лейла, додавши, що після цього вихователька стала більш чемною.
Однак це тривало недовго - згодом киянка помітила у своєї дочки червоні плями на тілі.
"Дочка досить детально мені описала, як це було. За її словами, вихователька підійшла ззаду, поки дочка сиділа за столом, її ущипнула і пішла. Це з якою силою потрібно вщипнути, щоб до самого вечора слід залишився?" - обурилась жінка.
У коментарях жінці порадили не мовчати та розбиратись у цій справі, але все ж паралельно підшукувати новий сад, адже така "боротьба" сильно відобразиться на психіці дитини. Однак були і ті, хто закликав жінку "стояти за доньку до останнього".
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