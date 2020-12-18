У Києві стався гучний скандал у дитсадку - виховательку звинувачують у застосуванні фізичної сили до дитини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Свою історію розповіла киянка Лейла Воєводіна у соцмережі.

"Я стала помічати, що одна з виховательок стала поводитися дивно. Забираючи дочку, я кожен раз запитувала, як пройшов день. І день завжди проходив погано. Постійні скарги на дитину. І відверте небажання зі мною спілкуватися. Чим далі, тим гірше", - написала вона.

За словами жінки, вихователька постійно скаржилася, що дівчинка нібито всім заважає і називала її некерованою. Також вихователька стверджувала, що дівчинка має психічні відхилення і її потрібно перевести до іншого, спеціалізованого дитсадка.

"Після її поради змінити сад я пішла до завідуючої. Був проведений відкритий урок. Комісія в поведінці дочки нічого кримінального не побачила. Активна, нормальна дитина. З вихователем провели бесіду", - розповіла Лейла, додавши, що після цього вихователька стала більш чемною.

Однак це тривало недовго - згодом киянка помітила у своєї дочки червоні плями на тілі.

"Дочка досить детально мені описала, як це було. За її словами, вихователька підійшла ззаду, поки дочка сиділа за столом, її ущипнула і пішла. Це з якою силою потрібно вщипнути, щоб до самого вечора слід залишився?" - обурилась жінка.

У коментарях жінці порадили не мовчати та розбиратись у цій справі, але все ж паралельно підшукувати новий сад, адже така "боротьба" сильно відобразиться на психіці дитини. Однак були і ті, хто закликав жінку "стояти за доньку до останнього".

Нагадаємо, вчителька побила учня на очах у всього класу: колеги розкрили, що сталося "насправді".

Раніше Politeka писала, що в елітній школі Дніпра учениці пробили голову, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою, розгорівся скандал.