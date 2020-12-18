В Киеве произошел громкий скандал в детсаду - воспитательницу обвиняют в применении физической силы к ребенку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Свою историю рассказала киевлянка Лейла Воеводина в соцсети.

Женщина начала замечать, что одна из воспитательниц ведет себя немного странно.

"Забирая дочь, я каждый раз спрашивала, как прошел день. И день всегда проходил плохо. Постоянные жалобы на ребенка. И откровенное нежелание со мной общаться. Чем дальше, тем хуже", - написала она.

По словам женщины, воспитательница постоянно жаловалась, что девочка якобы всем мешает и называла ее неуправляемой. Также воспитательница и вовсе утверждала, что у девочки психические отклонения, и ее нужно перевести в специализированный детсад.

"После ее совета сменить сад я пошла к заведующей. Был проведен открытый урок. Комиссия в поведении дочери ничего криминального не увидела. Активный, нормальный ребенок. С воспитателем провели беседу", - рассказала Лейла, добавив, что после этого воспитательница стала более учтивой.

Однако это продолжалось недолго - впоследствии киевлянка заметила у своей дочери красные пятна на теле.

"Дочь довольно подробно мне описала, как это было. По ее словам, воспитательница подошла сзади, пока дочь сидела за столом, ее ущипнула и ушла. Это с какой силой нужно ущипнуть, чтобы до самого вечера след остался?" - возмутилась женщина.

В комментариях женщине посоветовали не молчать и разбираться в этом деле, но все же параллельно подыскивать новый сад, так как подобная "борьба" не стоит нервов девочки. Но были и те, кто призвал женщину "стоять за ребенка до последнего".

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