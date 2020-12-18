У Києві виник гучних скандал в одній із школ

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Znaj.ua.

Так, в одному з навчальних закладів столиці вчительку звинувачують у систематичних знущаннях над школярами.

Киянин Геннадій Горський розповів, що в гімназії № 117, яка знаходиться на вулиці Лютеранській, 10, вчителька іноземної літератури відрізняється вкрай непедагогічною поведінкою.

Зокрема, за словами чоловіка, вчителька влаштувала скандал через принесений ученицею 5-го класу букетик сухих квітів. Він також виклав у мережу аудіо, на якому можна почути розгнівану вчительку.

"На першому аудіозаписі зафіксовано майже 15 хвилин безперервного жорстокого поводження з дитиною... Відмінниця освіти кричить, знущається, ображає, принижує, труїть п'ятикласницю і намагається нацькувати на дитину всіх присутніх однокласників... А на початку ролика - 30 секунд образ і знущання над дитиною і, чомусь, її мамою... За те, що дитина принесла вчительці букетик сухих квітів (зібраний і скомпонований власноруч)", - розповів Геннадій.

Він зазначив, що вчителька, про яку йде мова, є "легендою" гімназії. При цьому, за його словами, всі вже звикли, що "скаржитись на неї марно".

Також він заявив, що в школі вчительку вважають жорстокою, тиранічною і самозакоханою. А те, що на неї ніхто не скаржиться, автор публікації пояснює "якісними знаннями", які дає педагог.

"Так, знущається над дітьми, жорстоко з ними поводиться, ображає їх, але "... зате дає дуже сильні знання...". Насправді - ні. Навіть близько", - додав він.

Нагадаємо, вчителька побила учня на очах у всього класу: колеги розкрили, що сталося "насправді".

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